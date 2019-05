Hemelvaartsdag: mennen bij Stal de Ronde

Zo’n vrije dag middenin de week wordt door velen benut voor leuke en sportieve bezigheden. In Zwartewaal kun je met je aanspanning een uitdagende vaardigheidsproef rijden en je dressuurkunsten vertonen. Je kunt nog opgeven voor deze gezellige KNHS dressuur- en vaardigheidswedstrijd mennen op donderdag 30 mei via ‘MijnKNHS’. Meer informatie via v.hurk@chello.nl