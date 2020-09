Het is SMW Texel 2020 gelukt

De wedstrijdorganisatie moest zich naast het organiseren van de wedstrijd, ook bezig houden met een Coronaplan, wat het gevoel rondom de wedstrijd toch iets anders maakte. Maar door alle medewerking van deelnemers, officials en bezoekers hebben ze deze editie toch weer tot een flink succes gemaakt.

Dat er altijd wind staat op het eiland was bij velen al bekend, maar voor een aantal ‘nieuwkomers’ was het even wennen. Het mooie parcours door het bos stemde de meeste deelnemers erg blij en ook de ruim opgezette hindernissen werden als zeer prettig ervaren.

Er werden veel winstpunten gereden, dus alle training was niet voor niets geweest. Ondanks een aantal regenbuien kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde wedstrijd. Ze zeggen volmondig: ‘We hopen hiermee een signaal af te geven naar heel hippisch Nederland, het kan dus wel! Ga ervoor en houdt de paardensport levend!’

Bruno Taverniers was niet voor niets afgereisd uit België, hij won overtuigend de vierspanrubriek