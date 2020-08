Het is weer warm!

De KNHS adviseert om aan de hand van de plaatselijke situatie te beslissen of een evenement wel of niet doorgaat. Vanwege de extreme weersomstandigheden zal de KNHS geen wedstrijdafdracht in rekening brengen voor wedstrijden die van donderdag 6 augustus tot en met woensdag 12 augustus, zouden plaatsvinden en worden afgelast.

Verder zijn er tips voor wedstrijdorganisaties:

– Houd bij het maken van het programma ook rekening met de tijden van transport van paarden.

– Hanteer een tropenrooster om de warmste momenten van de dag te vermijden

– Overleg gedurende de dag met de officials

– Zorg dat erop wordt toegezien dat paarden niet in warme trailers in de zon staan

– Maak schaduwplekken en zorg voor ruim voldoende water om te koelen en te drinken

En verder:

Organisaties wordt gevraagd om aan de deelnemers en officials te communiceren welke maatregelen er zijn getroffen.

De meeste wedstrijdorganisaties die op zaterdag en zondag een wedstrijd of meetmoment hebben gepland, besluiten op korte termijn wat ze gaan doen.

Bekijk hier de adviezen van de KNHS

Lees hier het hitteprotocol

(foto: Oscar de Wit)

