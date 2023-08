Het NK enkelspan en tweespan paarden in Gaasterland / Harich is begonnen!

NK Klasse Z

Naast het NK wordt dit weekend ook de SWM voor de lagere klassen en de klasse Z voor pony’s georganiseerd. Nadat op donderdagavond geloot werd om de startvolgorde te bepalen, beet Mirjam Vinke – Deen vanmorgen om 09.00 uur het spits af bij de 1paZ in ring 1, terwijl Barry Stoop in ring 2 tegelijkertijd in de SWM 1poL aan de start kwam.

De beste dressuurscore van de dag kwam werd behaald door Eline Mentink in de klasse 2paZ. Zij reed haar tweespan naar een mooie 44,12 strafpunten. Erik Evers volgt Eline op, met zelfs een 10 op zijn protocol voor presentatie van jurylid Marion Koornneef. Stan van Eijk bezet op dit moment op de derde plaats.

Over tienen gesproken, HC – rijder Jacob Arnold kreeg zelfs van twee juryleden een tien voor presentatie!

Bij de enkelspannen gaat Larissa Jansma aan de leiding met 46,29 strafpunten, gevolgd door Christiaan Provoost en Pieter Karelse ex aequo op plaats 2 die beiden op 50,45 bleven steken.

SWM paarden klasse L en M en pony's alle klassen

De beste score van de dag bij de SWM – rijders kwam op naam te staan van Udo de Haan in de klasse 1paM met 47,37 strafpunten. Groot is zijn voorsprong echter niet want met 47,87 strafpunten zit Frank van der Doelen met zijn tweede paard, de zesjarige Mary-An vlak achter hem. Frank komt ook voor het NK uit met Iverno.

Opvallend feitje is dat jurylid Jeannette Veldboom haar punten niet echt kwijt kon bij de tweespan pony’s. Waar zij in de andere rubrieken geregeld de hoogste puntentotalen gaf in vergelijking tot haar collega’s, had zij een ander oordeel over de tweespan pony-rubrieken.

Morgen gaan de aanspanningen aan de marathon beginnen.

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijsten voor de marathon