Het Saksisch-Thüringer Zwaar Warmbloed-paard: Traditie ontmoet sportief succes

Maar naast hun expressieve gang en imposante verschijning heeft het ras, dat bij voorkeur zwart of donkerbruin gefokt wordt, ook een uitstekend karakter: prestatiebereidheid, betrouwbaarheid en balans kenmerken deze paarden.

Het is geen wonder dat het ras ook wordt gebruikt in de therapiesector en steeds populairder wordt bij vrijetijdsruiters, want zware warmbloeden zijn echte allrounders die ook kunnen worden gebruikt voor een klein parcours, een boswandeling of dressuuropdrachten..

Toch stierf het ras in de jaren ’70 van de vorige eeuw bijna uit en werd het alleen in stand gehouden door een paar gepassioneerde fokkers en de staatsstoeterij in Moritzburg. Inmiddels is er een gestaag groeiende populatie, waarin de originaliteit van de paarden zoveel mogelijk bewaard is gebleven, en de huidige veulenoogsten geven positieve vooruitzichten voor de toekomst. Het hoogtepunt voor liefhebbers van het ras is de jaarlijkse keuring eind november in Moritzburg bij Dresden in Saksen.

Valentino (v. Veltin)

De Moritzburgse Hengstendagen - Keuring en fokkersbijeenkomst

De keuring van de zware warmbloedhengsten vindt traditioneel plaats op het terrein van de Moritzburg Staatsstoeterij. Fokkers, liefhebbers en menners komen uit heel Europa om deze dagen bij te wonen. Ongeveer twintig hengsten, die overtuigd hebben tijdens de voorselectie in het fokgebied, presenteren zich op twee dagen aan de longe en in vrije beweging aan de keuringscommissie.

Op de eerste dag worden de hengsten gepresenteerd op een harde ondergrond in stap en in vrije beweging in draf en galop. Op de tweede dag worden de hengsten voorgesteld op de driehoeksbaan en aan de longe. Daarna worden de keuringsuitslagen bekend gemaakt. Naast de keuring is er ook een vrije verkoop van de niet-goedgekeurde hengsten, die ook te bezichtigen zijn in de staltent.

Dit jaar vindt het evenement plaats op 24 en 25 november. Kaarten voor alle onderdelen van het evenement kunnen worden besteld via het Zuchtverband.

Klik hier voor meer informatie en de website om kaarten te bestellen

Lancelo (v. Loriot)