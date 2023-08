Hippiade kampioenen 2023 gehuldigd

Koerina Dijkstra is een van de nieuwe kampioenen,. Zij veroverde de gouden medaille in de vaardigheid enkelspan paard klasse L. “Deze ontbrak nog op het lijstje”, vertelt ze na afloop aan Hoefnet. “Ik ging erheen met de gedachte: ‘We zijn geselecteerd, dus we rijden maar mee’. Ik had geen verwachtingen dus. Magnifique pakte heerlijk aan, bleef fijn doortrekken en goed te sturen. Het was best een verassing dat ik foutloos was in het basisparcours, want ik dacht dat ik een bal had op poort vijf, omdat het publiek ‘Oeh…’ riep.”

Maar hij bleef dus liggen, en ook in de barrage bleef Koerina foutloos. “Qua snelheid konden we toen nog een tandje opschakelen, maar het bleef nog lang spannend. Ik moest als een van de eersten rijden, en er zijn natuurlijk meer snelle paarden daar. Ik wist dus niet of mijn tijd verbeterd zou worden, maar uiteindelijk was dat niet het geval.” Zo werd Koerina, naar eigen zeggen geheel onverwacht, kampioen.

Shanna de Groot werd kampioen L dressuur met Iareska en haar zusje Kim werd kampioen B dressuur met Nareska, de dochter van Iareska. Daarnaast werd Suzanne Roman , die meedeed aan onze challenge vorig jaar, werd kampioen M vaardigheid. Ze had zowel in het basisparcours als in de barrage een paar keer veel geluk met balletjes die net niet vielen.

Terugblik KNHS

“Het was een prachtige dag”, laat de KNHS aan Hoefnet weten. “Al die blije gezichten en positieve gesprekken op de dag zelf, daar doe je het voor. Wel had het een mooiere afsluiting verdiend bij de prijsuitreiking van de dressuur. Helaas is het zo dat waar mensen werken, soms fouten gemaakt worden. Bij de prijsuitreiking van de dressuur bleek al snel dat deze niet conform het vraagprogramma was, waarbij de eerste proef en de finale proef tellen. We hebben daardoor de prijsuitreiking stilgelegd en het even moeten uitstellen.”

Er werd dit jaar voor het eerst in vaardigheid ring A (waar de hoogste klassen gereden worden) een aaneengesloten barrage gereden. Dat houdt in dat je, als je foutloos bent, aansluitend aan de eerste ronde de barrage rijdt. “Dat deden we voorheen al in ring B, en dat hebben we dit jaar voor het eerst in ring A gedaan. Mensen hoeven daardoor hun paard niet opnieuw in te spannen. In het verleden hebben we bij de ingang van de ring regelmatig moeten wachten op menners die nog niet klaar waren om binnen te rijden. Dat is vervelend voor deelnemers en organisatie natuurlijk. Daarnaast loopt de dag op deze manier vloeiender. “

District Cup voor Mendistrict Noord

Dit jaar was ook de formule voor de District Cup aangepast. In het verleden was het zo dat als een district niet vertegenwoordigd werd in een rubriek, het district strafpunten kreeg. Dat is nu afgeschaft, zodat kleinere districten ook een eerlijke kans hebben op de titel. Dat bracht meteen veranderingen met zich mee. Na vele jaren ging de District Cup nu niet naar Mendistrict Oost, maar naar Mendistrict Noord. Zij wonnen de prachtige VDB-bokaal.

Klik hier voor de uitslagen

*Fotoalbum volgt*

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.