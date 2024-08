Hippiade Mennen morgen gaat niet door

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport, licht het besluit toe: “Een kampioenschap verplaatsen doe je niet zomaar. We hebben tot vandaag gewacht omdat het weer vaak moeilijk te voorspellen is en we diverse maatregelen tegen het warme weer al in gang hadden gezet. Nu er code geel is afgegeven door het KNMI en het, naast de verwachte hoge temperatuur, door de hoge luchtvochtigheid ook nog eens benauwd kan worden, hebben we besloten geen enkel risico te nemen met het welzijn van de deelnemende paarden en pony’s. We onderzoeken op dit moment een mogelijke alternatieve datum.”

Een alternatieve programmering is overwogen, maar bleek niet haalbaar vanwege het grote aantal deelnemers en de combinatie van de onderdelen dressuur en vaardigheid die verreden worden. Hierdoor zijn passende maatregelen zoals beschreven in het hitteprotocol moeilijk realiseerbaar of niet afdoende. Alle deelnemende menners en officials worden op dit moment geïnformeerd. Zodra bekend is of er een alternatieve datum gevonden is, wordt dit via knhs.nl bekend gemaakt.

Bron: KNHS