Hippiade mennen: Spannende vaardigheidsproeven

Henk Weerd uit IJsselmuiden was de eerste kampioen op de Hippiade mennen. Met zijn tweespan Blakt’s Django en Roman was hij, ondersteund door zijn vrouw Tineke, de snelste in de barrage van de vaardigheid klasse L/M/Z/ZZ.

Ook in de sulkyrubriek reden verschillende klassen in handicap. Fenna Hendriks (16) lacht voluit als ze met haar schimmel-pony Arthur uitstapt na haar winnende barrage in de sulky-vaardigheid: “Mijn moeder zit haar hele leven al in de paarden en via haar ben ik in deze sport gerold.”

De gelukkige winnaar van het kampioenschap vaardigheid enkelspan pony’s klasse L is de 19-jarige Larissa Reints met haar twaalfjarige pony Verdi. In een groot deelnemersveld van maar liefst 32 combinaties liet Larissa alle concurrentie achter zich na een mooie en snelle foutloze barragerit. “Verdi kan vooral heel hard en makkelijk wenden en dat kwam in dit parcours goed van pas”, vertelt ze na afloop.

Voor het eerst won Henk Weerd een Hippiade-titel

Eerste titel voor Ries Brouwer en Eline Geurs

Zestien tweespannen pony’s kwamen aan start in het Hippiade-kampioenschap L-vaardigheid. Zes menners streden in de barrage om de titel en de prijzen. Ries Brouwer was met zijn New Forest-pony’s Sjaak en For Fun’s Romeo de snelste in een tijd van 55.954 seconden. “Het ging super. Ik ben heel trots op mijn pony’s. Het ging echt fantastisch. Je moet af en toe een klein beetje geluk hebben!”

In de klasse M/Z/ZZ bij de ponytweespannen was de tijd in het basisparcours voor velen de scherprechter. Maar dat gold natuurlijk niet voor snelheidsduivelin Eline Geurs. Zij won met haar minipony’s voor het eerst de titel. “Ik heb hier al een paar keer zilver gehaald en een keer brons, nog nooit goud. Eindelijk is het een keer gelukt”, vertelt Eline Geurs (27). “Het voelt goed. Mijn pony’s liepen vandaag echt fijn.”

Goede dag voor Suzanne Roman

De winnares van de vaardigheid klasse L paarden enkelspan is Suzanne Roman. Ze kijkt tevreden terug op haar optreden op de Hippiade Mennen. Met haar paard Casanova reed ze de snelste foutloze rit in de barrage en mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. Bovendien won ze ook zilver met haar pony Lars in de klasse Z bij de enkelspan pony’s. De titel in die rubriek ging naar Geert van Dijk voor wie een droom uit kwam. “Lady Luna is nu vijftien jaar oud en heeft alle kampioenschappen die ik met haar heb gereden op het podium gestaan”, vertelt Geert van Dijk trots over zijn pony. “Dit is geloof ik onze derde titel. Net niet achter elkaar. Altijd in het enkelspan en in de vaardigheid. Dat is ons specialisme.” Het goud in de klasse ZZ was voor Marjo van Wezel met eigen gefokte pony Jinte. “Mijn pony deed vandaag super zijn best en als je dan eerste wordt, dan mag je heel tevreden zijn”, blikt ze terug.

Tessa Jannink was een fractie sneller dan Rudolf Pestman

Pieken op het juiste moment

Cornelie de Geijter-Pries en Kingbridge Kate wonnen op de Hippiade de klasse M vaardigheid paarden enkelspan. Ze drong nipt door tot de barrage, want in het basisparcours finishte ze precies op de toegestane tijd. In de barrage bleef ze oudgediende Piet Peeters ruim twee seconden voor. “Dit is mijn eerste titel. Ik was al wel eens reserve-kampioen,” zegt Cornelie na afloop. Het paard waarmee ze won loopt normaliter voorop in haar tandem.

Tessa Jannink was in de vaardigheid klasse Z/ZZ met haar paard Fenna een fractie sneller dan international Rudolf Pestman met Diesel. “Het was onze eerste foutloze ronde van het seizoen dus dat is nog eens pieken op het juiste moment”, vertelt dierfysiotherapeute Tessa Jannink vlak voor de prijsuitreiking.

Uitslagen vaardigheid Hippiade mennen 2021

Enkelspan paard klasse L

Suzanne Roman (Ochten) – Casanova, 0/0/59,51 Albert Hooyer (Oene) – Byoux, 0/0/65,59 Gerda Grijpstra (Walterswald) – Claus ‘fan Panhuys’, 0/12/57,79

Enkelspan paard klasse M

Cornelie de Geijter – Pries (Putten) – Kingbridge Kate, 0/0/80,23 Piet Peepers (Erp) – Furon, 0/0/82,32

Enkelspan paard klasse Z/ZZ

Tessa Jannink (Mill) – Fenna, 0/0/75,68 Rudolf Pestman (Eext) – Diesel, 0/0/75,76 Peter Zeegers (Meijel) – Canita, 0/0/82,23

Tweespan paarden klasse L/M/Z/ZZ

Henk Weerd (IJsselmuiden) – Blakt’s Django, Roman, 0/0/68,92 Imke van Kerkhof (Afferden) – Vlek, Sep, 0/0/73,05 Ad Van Zandwijk (Hellouw) – Arco, Alex, 0/0/79,52

Sulkyrubriek (L t/m ZZ)

Fenna Hendriks (Baak) – Arthur, 0/3/53,82 Anouk Mersman (Hoogeveen) – Leona, 0/3/53,9

Enkelspan pony klasse L

Larissa Reints (Bruchterveld) – Verdi, 0/0/50,83 Ilse Steijvers (Panningen) – Bo, 0/0/56,68 Irene Knelange (Aalsmeer) – Kompas Cynthia, 0/0/57,41

Enkelspan pony klasse M

Melanie van de Bunt (Lunteren) – Zuidhoeve’s Henzel, 0/0/73,6 Manon van Echten (Oude Wetering) – Kami, 0/0/75,44 Ilse Steijvers – Tess, 0/0/75,64

Enkelspan pony klasse Z

Geert van Dijk (Echteld) – Lady Luna, 0/0/71,78 Suzanne Roman (Ochten) – Lars, 0/0/77,53

Enkelspan pony klasse ZZ

Marjo van Wezel (Zwolle) – Jinte, 0/0/69,98 Willemien Odink (De Krim) – Odinkie Toys Moonlight, 0/0/75,73

Tweespan pony klasse L

Ries Brouwer (Nijkerk) – Sjaak, For Fun’s Romeo, 0/0/55,94 Petra Hoeksema (Opende) – Bob, Nash, 0/0/56,35 Lindsay Landman (Zoetermeer) – Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek, 0/0/59,07

Tweespan pony klasse M/Z/ZZ