Duitse kampioenschappen voor jonge menpaarden in Moritzburg

Elk jaar aan het einde van de maand augustus draait alles in Moritzburg een paar dagen lang om de mensport, wanneer de paardenfokkerijvereniging van Saksen-Thüringen en de Saksische Staatsstoeterij de beste jonge menpaarden en -pony’s uit heel Duitsland uitnodigen voor de Moritzburgse kampioensdagen en de vier dagen durende nationale menkampioenschappen.

Ook dit jaar wordt er in Moritzburg weer in 17 categorieën gestreden om goud, zilver en brons, waarbij menners en ruiters gaan Strijen voor de titel van Bundeschampion (Duits kampioen) bij de Duitse menpaarden en Zware Warmbloedpaarden, de titel van menpony kampioen en de kampioen bij de Edelbloed Haflingers.

In Moritzburg leggen de zes- en zevenjarigen eerst een dressuurproef af en later een minimarathon-proef inclusief een waterbak. In de finale van de vier- en vijfjarige menpaarden en -pony’s wordt de dressuurproef gevolgd door een beoordeling door een testmenner. De combinaties rijden eerst een ‘opwarmproef’ om zich voor de finale te kwalificeren.

Naast de in totaal 14 proeven voor jonge menpaarden staan er ook proeven voor jonge paarden onder het zadel op het programma tijdens de vier dagen durende wedstrijd. De twee finalewedstrijden zijn op zaterdagochtend te zien in de hoofdpiste. Daarna worden de eerste menfinales gehouden en de eerste kampioenen gehuldigd. Op het programma voor zondag staan in de ochtend de minimarathon-proef voor de zes- en zevenjarige zware warmbloeden, warmbloedpaarden en pony’s, die bijzonder interessant zijn voor toeschouwers, evenals de huldiging van de kampioenen. Een ander hoogtepunt op zondagmiddag is de finale van de 4- en 5-jarige Saksisch-Thüringse zware warmbloedpaarden.

In de afgelopen jaren is het evenement gestaag gegroeid, mede dankzij de uitstekende samenwerking met de staatsstoeterij Moritzburg. Naast de mensport wordt dit ook gewaarborgd door het amusementsprogramma met een mennersavond, het avondevenement “Music & Stallions”, een presentatie van te koop aangeboden veulens, rij- en rijpaarden en natuurlijk de unieke locatie. De minister-president van de Vrijstaat Saksen, Michael Kretschmer, die opnieuw als beschermheer van het evenement zal optreden, erkent ook het grote belang van dit sportevenement. De toegang tot het evenement is op alle dagen gratis.

Het programma is te vinden op de website van de Paardenfokvereniging.