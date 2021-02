Hoefnet organiseert …. Show your Snow Experience!

Hoefnet organiseert .... Show your Snow Experience!

Maak een vrolijke, gezellige video van jouw aanspanning met als thema ‘Sneeuwpret’. Dat mag uiteraard van alles zijn, zolang je aanspanning maar centraal staat.

Je mag het filmpje geheel naar eigen inzicht maken: creatief, sfeer, met licht en/of muziek, verkleed, maar ook humor, fiction, animatie, alles mag (zolang dierenwelzijn niet in het geding komt). Originaliteit wordt gewaardeerd!

De ‘uiterst deskundige’ jury, bestaande uit de voltallige Hoefnet-redactie bepaalt welke drie inzendingen op de website van Hoefnet worden getoond. De overige filmpjes en foto’s verdienen uiteraard een plaatsje op de Facebookpagina van Hoefnet.

Hoe werkt het?

Maak een filmpje naar eigen inzicht, upload hem vervolgens op YouTube en stuur de link naar [email protected]. Heb je geen YouTube? Dan kun je ons de video mailen via WeTransfer (gratis). Inzenden is mogelijk tot 13 februari. Daarna worden de winnaars bekend gemaakt.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden:

Je aanspanning staat centraal

Je hebt geen bezwaar tegen plaatsing op de website of Facebookpagina

Het filmpje duurt maximaal twee minuten

Je houdt je aan de maatregelen van het RIVM (1,5 meter afstand en mondkapjesplicht wanneer dit geldt)

Samen houden we ons deze winter rustig, zodat we in het voorjaar weer kunnen genieten van de (wedstrijd)sport.