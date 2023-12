Hoge scores in Barsingerhorn

Dit vergt inzet van vele vrijwilligers, maar de banen lager er goed bij en werden er meerdere scores van boven de 200 punten gereden.

In de pony klasse L kwam Kim van Dijk aan de start met haar pony Liberty nadat zij een poosje afwezig zijn geweest. Met twee mooie proeven wist ze 2 winstpunten mee naar huis te nemen. In de samengevoegde pony klasse M/Z wisselde Truus Kloppenburg en Ciska van der Putten – Koomen de eerste prijzen af. Waar Truus in de eerste proef eerste werd, was het Ciska in de tweede proef, die een zeer nette proef en 191 punten bij elkaar reed.

Bij de paarden klasse B/L had Marleen Bergamin – Bakker de overtocht van Texel niet voor niets gemaakt. Met haar paard Sibo wist ze twee keer een ruime 200 punten bij elkaar te rijden. In haar eerste proef reed ze Sibo supernetjes en wist hier 206,5 punten te scoren. In de tweede proef herhaalde ze dit en was het een score van 206 punten.

In de paarden klasse Z/ZZ werd er door Gerard Schenk gedebuteerd in de klasse Z, hij wist gelijk zijn eerste 3 winstpunten te scoren. Maar de eerste prijs ging twee keer naar Wim Warmenhoven. Hij reed met zijn paard Kwint in de klasse ZZ naar een topscore van 212,5 punten. In de tweede proef wist hij ook weer boven de 200 punten te score met 207 punten.

"Fijn en harmonieus beeld"

Tijdens de wedstrijd was het Maartje Bom die als toezichthouder aanwezig was, zij hield controle op het inrijden en zei hierover het volgende: “Het algemeen beeld bij de menners was fijn en harmonieus. Er werd netjes losgereden waarbij welzijn voor dier voorop stond. Een fijne wedstrijd om als toezichthouder aanwezig te zijn!”

De vereniging maakt zich nu op voor de laatste wedstrijd van 2023. Op zaterdag 30 december staat de indoormarathon op de planning. Met ruim 55 sterke deelnemers belooft het een spannende dag te worden. Klik hier voor de voorlopige startlijst en de live resultaten

Klik hier voor de resultaten van de dressuurwedstrijd

Marleen Bergamin won beide proeven