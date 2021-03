Hongaars staatsburgerschap voor Pille-Riin Roosileht

WK tweespannen 2023

“Mijn plan is om met mijn tweespan pony’s voor Estland te starten tijdens het WK in Le Pin au Haras deze zomer,” vertelt Pille-Riin. “Op dit moment train ik zeven paarden die in tweespan lopen. Ik wil ze dit jaar en komend jaar klaarstomen zodat ik hopelijk in 2023 voor Hongarije kan starten op het WK tweespannen.”

Ondertussen is Pille-Riin zeer betrokken bij de Hongaarse mensport als trainer van de Hungarian Driving Academy en het Hongaarse Junior Team. Ze is de manager van Lehel Stables in Kisbér-Ászár met 29 paarden en rijdt tevens regelmatig dressuurwedstrijden onder het zadel.

Van vakantie naar fulltime menner

Pille-Riin kwam in 2011 in haar zomervakantie naar Hongarije met de Estlandse enkelspanmenster Pille Oberpal. Ze was een zeer goede leerling en was van plan na de zomer weer terug te gaan naar school om onder andere piano te studeren. Maar ze raakte besmet met het menvirus door Vilmos Jámbor die haar onder zijn vleugels nam. Vilmos zag hoe getalenteerd en hardwerkend Pille-Riin was en gaf haar de mogelijkheid om wedstrijden te rijden. Haar allereerste wedstrijd was het WK Jeugdmennen in Szilvásvárad in 2013 waar ze als 9e eindigde met de bekende pony Topper. Haar mencarrière raakte in vogelvlucht en Pille-Riin ontwikkelde zich als een kundig menner en trainer. Ze nam deel aan de WK’s enkelspannen in 2014 en 2016 en de WK’s ponymennen in 2015 en 2019. In 2015 bracht ze Donald uit op het WK jonge menpaarden in Mezöhegyes waar ze 7e werd.

