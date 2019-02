Hoog niveau Junior Strijd der Districten

Wie dacht dat de jeugd rondreed als programmaopvulling van de wedstrijd op het NHC in Ermelo kwam bedrogen uit. Het werd een spectaculaire wedstrijd waarbij bleek dat veel jeugdmenners niet onderdoen voor de volwassenen die ’s middags aan de start kwamen. Het niveau van de jeugdrubriek was hoog en dat belooft wat voor de wedstrijd op Paard en Koets waarvoor 12 enkelspannen en 3 tweespannen zich plaatsten.

Voorbereiding

De teamspirit in de vier districtsteams was groot. De jeugdmenners van District Noord hadden een training gevolgd en deden voor aanvang van de wedstrijd een gezamenlijke parcoursverkenning onder leiding van trainer Paul Versluijs. De jeugdmenners van West hadden zich vorige week voorbereid tijdens een trainingsdag bij Bram Chardon. Die trainingen en voorbereidingen wierpen vruchten af. Tot het laatste moment was het spannend welk district met de jeugdcup naar huis zou gaan.

De menners reden allemaal twee parcoursen, waarbij het opgetelde resultaat de plaatsing in punten voor de Districtscup bepaalde. Uiteindelijk ging het tussen West en Oost, maar ook Noord en Zuid kwamen met een aantal goede resultaten.

Snelste tijd

Jelle Leliveld reed met zijn tweespan in de eerste groep twee rondjes uit het boekje en sleepte de volle bak aan punten binnen voor West. Hij scoorde bovendien individueel het beste in de categorie tweespan. Larissa en Marit Reints reden voor Oost twee fraaie foutloze rondjes, waarbij Larissa met 135,73 in haar tweede parcours het beste resultaat van de dag boekte.

Voor Noord zette Larissa Jansma de beste score neer met vlotte tijden en slechts één afgeworpen balletje. Dirk Bastiaansen presteerde met zijn groot galopperende New Forest pony ijzersterk voor District Zuid.

Professioneel afgemaakt

In de derde en laatste groep menners steeg de spanning. Voor West sloeg de pech toe toen Cindy Benschop omkiepte bij het uitrijden van hindernis 9 en Björn Hoppenbrouwers moest afstijgen omdat zijn lamoen los ging. Oost rook kansen en op een professionele manier profiteerden Anouk van de Beek en Jorn Elburg daarvan. Anouk stuurde haar Fien snel en foutloos rond en Jorn deed als laatste starter het zelfde met zijn tweespan en sleepte de volle bak aan punten binnen voor Oost.

Marc Jan Vink nam voor District Oost tijdens de prijsuitreiking de jeugdtrofee in ontvangst en ging sportief voorop in de ereronde te voet waarin alle jeugdmenners enthousiast een rondje door de piste renden.

Bekijk de uitslagen

Bekijk alle foto’s