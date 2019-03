Horse Driving Kronenberg internationaal zoekt vrijwilligers

Het programma is als volgt:

donderdag 18 april:

09.00 – 12.00: veterinaire keuring

14.00 – 17.00: dressuur (deel 1)

vrijdag 19 april:

09.00 – 18.00: dressuur (deel 2)

zaterdag 20 april:

09.00 – 14.30: marathon enkelspan paarden & vierspan paarden

14.30 – 18.00: vaardigheid tweespan paarden & para equestrian

zondag 21 april:

10.00 – 12.45: vaardigheid enkelspan paarden & vierspan paarden

12.00 – 17.00: marathon para equestrian & tweespan paarden

De organisatie is onder andere nog op zoek naar hinderniswaarnemers en starters/finishers in de marathon.

Neem voor meer informatie en om je op te geven contact op met Sandra Sukel via vrijwilligers@horsedrivingkronenberg.nl

Graag tot ziens in Kronenberg!

Klik hier voor de deelnemerslijst en het programma.