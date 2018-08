‘Hulsberg’ verwelkomt ook deelnemers in de klasse L

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de SWM ook opengesteld voor de klasse L.

De drie onderdelen worden over drie dagen verreden. De vaardigheid is het afsluitende onderdeel voor iedereen.

Sinds vandaag is het vraagprogramma vrij gegeven voor de klasse L. Wacht dus niet te lang, want inschrijven is mogelijk tot 4 september!

