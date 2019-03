IJsbrand Chardon aan start op internationale menwedstrijd Exloo

Chardon bereidt zich tijdens de tweesterren-wedstrijd in Exloo voor op het buitenseizoen, met als hoogtepunt het Europees Kampioenschap vierspannen in het Duitse Donaueschingen in augustus van dit jaar: “Exloo is een hele mooie wedstrijd om mijn seizoen mee te beginnen,” vertelt Chardon. “Het derde weekend van april is de eerste grote wedstrijd van het jaar in Kronenberg en ik wil daar gelijk goed presteren. In Exloo kan ik de puntjes op de i gaan zetten bij mijn vierspan.”

IJsbrand is overigens niet de enige Chardon op de startlijst in Exloo, dochter Edith neemt deel in de vierspan ponyrubriek. Zij en haar collega ponymenners zetten in Exloo de eerste stappen richting mogelijke deelname aan het WK voor enkel-, twee-en vierspan pony’s eind september in Hongarije.

In totaal komen er ruim 85 deelnemers uit 10 landen aan de start in Exloo, waaronder een aantal Drentse menners. Harry Streutker (Coevorden) start bij de vierspan paarden, Wolter van der Veen (Peize) komt met zijn tweespan pony’s aan de start, Jannes Kinds (Balloo) brengt zijn vierspan pony’s uit en Para Equestrian deelnemers Francisca den Elzen (Drouwenerveen) en Ingmar Veneman (2e Exloërmond) starten eveneens hun buitenseizoen in Exloo.

