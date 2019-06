Ijsbrand Chardon en Jannes Kinds bij CH Eext

Showelementen uit de paardensport werden afgewisseld met dans, muziek en theater. De verbinding tussen cultuur en paardensport, tussen professionals en amateurs leverde een schitterende show op met voor ieder wat wils.

In de spectaculaire revue kwamen een flink aantal menners in actie. IJsbrand Chardon, Jannes Kinds, Rudolf Pestman, Wout Hazeleger, Han Gankema, Augustinus Hoekstra en Joris Wouda kwamen met aanspanningen in actie. Het publiek genoot van de spectaculaire snelle parcoursen én van een twaalfspan Friezen.