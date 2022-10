Impulsmarathon Kuinderbos in Bant op 30 oktober

PSV De Burcht, opgericht in 1995 heeft de thuisbasis is het Kuinderbos waar de vereniging meewerkt aan het onderhoud van het bos, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de omliggende hippische centra.

Bijzonder is dat de vereniging geen vaste locatie heeft, maar veel samenwerkt met Manege NoordOostPolder (NOP) , dat tevens de uitvalsbasis is voor veel evenementen en activiteiten waaronder rij- en menlessen, puzzelritten en de marathon. Het Kuinderbos is met 35 kilometer aan ruiter- en menpaden een mooi visitekaartje. Het bevat enkele vaste marathonhindernissen inclusief een waterbak.

De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken en wordt onder KNHS – regels georganiseerd. De mencommissie heeft nog plaats voor deelnemers én vrijwilligers om samen het evenement tot een gezellige, succesvolle dag te maken!

Inschrijven kan nog tot 23 oktober via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven