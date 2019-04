Impulsmarathon Nuenen op 7 juli

De wedstrijd bestaat uit een vaardigheid, een A-traject en zes spectaculaire hindernissen waarvan vier boshindernissen. Het is ook mogelijk om deel te nemen ‘onder de man’ . De starttijd voor de zadelrubrieken wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid inschrijvingen.

Inschrijven kan via Mijn KNHS of via het inschrijfformulier.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor een sfeervideo uit 2017