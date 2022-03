Impulsmarathon Ysselsteyn maakt menners klaar voor outdoorseizoen

Op 1 april, de start van het nieuwe outdoorseizoen, gaan de nieuwe dressuurproeven in werking. Om de menners optimaal de kans te geven om goed voorbereid aan de start te komen, werd er gereden volgens de nieuwe reglementen en dressuurproeven.

Jurylid Leonne van Gestel was positief verrast over het gemiddelde niveau dat in haar ring te beoordelen was: “Op een enkel missertje na, hadden de meeste menners de nieuwe proef prima in hun hoofd zitten. Je kon wel duidelijk zien wie er al veel tijd in gestoken had en wie misschien nog wat minder, maar dat komt uiteindelijk wel voor elkaar. De proeven zitten goed in elkaar, zijn vloeiend te rijden en daardoor uitstekend geschikt voor een 40 x 80 meter baan.”

Er kwamen een aantal menners met nieuwe pony’s en / of paarden in Ysselsteyn om aan de entourage te wennen. Leonne: “Sommige jonge, onervaren dieren waren nog wat kijkerig, met name naar de kippenren die in de buurt van een dressuurring en de vaardigheid stond, maar ik heb leuke, nieuwe combinaties gezien.”

Vaardigheid en marathon

De marathon bestond uit een A-traject en een B-traject waarin de vaardigheid als eerste hindernis opgenomen was. Het A-traject van 4750 meter was een nieuwe route, waardoor er twee kilometer meer op mooie onverharde paden gereden werd.

Veel menners stonden nog niet helemaal op scherp tijdens het verkennen, maar gezellig was het weerzien wel! Er werd af en toe een poort misgereden en sommige verreden zich op de trajecten tussen de hindernissen, maar dat maakt de menners in het vervolg weer alert.

Geen racepartij

Tweespan-menner en organisatiemedewerker Carlo Vermeulen vertelt: “In het vaardigheidsparcours was de lijn tussen Poort 1 en 2 een lastige, waar veel fouten werden gemaakt. De strafpuntentelling telde als een hindernis: elke bal was twee strafpunten. Er werd alleen een maximum tijd aangehouden zodat het geen racewedstrijd zou worden.”

Er was veel variatie in de vijf hindernissen. Carlo vervolgt: “H4 was bijvoorbeeld een ruime hindernis waar op tempo gereden kon worden, terwijl H5 technisch was met allerlei driehoekjes en waarin de menners flink moesten sturen. En ja … H6: het spektakelstuk in de waterbak en de mooie heuvel aan de rand van het water!”

Aan de ervaren organisatie lag het niet, zij hadden weer een fijne, degelijke wedstrijd neergezet. Toch hadden zij ook een leermomentje, want er ging even iets fout met de protocollen van de FEI-rijdende menners, die vanaf dit jaar nieuwe proeven rijden op een ander niveau dan voorheen.

Al met al had iedereen een prima dag in Ysselsteyn en kan de organisatie tevreden terugkijken op hun mooie evenement.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Harrie Verstappen