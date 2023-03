Impulsmarathon Ysselsteyn op 12 maart

Op 12 maart kunnen de menners de paardenbenen weer laten wennen aan de zes hindernissen op de mooie terreinen van de familie Keijsers aan de Pottevenweg / Rouwkuilenweg. Vooraf aan de marathon kun je, indien gewenst, je dressuurproef oefenen.

Dankzij de sponsors en vele vrijwilligers staan er zes faire, soepel te rijden hindernissen opgesteld zodat je met elke aanspanning en op elk niveau kunt oefenen.

Verkennen is mogelijk vanaf zaterdag 11 maart om 12.00 uur en de briefing is om 17.00 uur. Op zondag start de dressuur om 09.00 uur en een half uur later vertrekt de eerste combinatie voor de marathon, waarbij hindernis 1 zoals elk jaar de vaardigheid betreft.

Inschrijven is nog mogelijk en ook het publiek is van harte welkom. Zoals altijd zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar in de grote tent op het terrein.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven