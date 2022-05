Impulswedstrijd tijdens Diergeneeskunde Outdoor Event!

Menwedstrijd

Het DOE komt voort uit de Dag van het Aangespannen paard (DAP). De DAP stond altijd volledig in het teken van de aangespannen paardensport en tijdens de shows en wedstrijden waren prachtige paarden te zien. In 2019 ging de DAP over naar het DOE, maar er wordt nog altijd aandacht besteed aan de paardensport in de vorm van een minimarathon, dressuur en vaardigheid. Dit jaar is de menwedstrijd een impulswedstrijd. Om 10:00 uur begint de dressuur en om 11 uur start de minimarathon.

Impulswedstrijd tijdens DOE 2022

Lezingen en demonstraties

Daarnaast staan er veel informatieve en leuke lezingen op het programma. Denk bijvoorbeeld aan de lezing ‘Lymfedrainage bij het paard’, ‘zonder paniek naar de dierenkliniek’ en een papegaaien lezing. Er zijn leerzame workshops over het toedienen van medicatie bij dieren, tandenpoetsen bij je hond, hechten, verbandleer en een workshop schapen verlossen. Daarnaast zijn er rondleidingen over de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren, de Universiteitskliniek Paard en de biologische onderwijsboerderij ‘De Tolakker’.

Op het hoofdplein zijn verschillende demonstraties, zoals schapen hoeden, behendigheid van honden én zijn er rassendefilés van honden, schapen en paarden te bewonderen. Vanalles te beleven dus!

Landbouwdieren

Om de landbouwdieren sector te belichten zal er een ‘Tour met de innovatieve boer’ plaatsvinden. Met deze tour kom je langs verschillende bedrijven die voorloper zijn op het gebied van innovatie in de landbouwdieren sector. Zo kom je meer te weten over het insemineren van koeien, welke weg het voedsel aflegt in de verschillende magen van de koe, het op een diervriendelijke manier houden van varkens en er is een imker die vertelt over het belang van bijen.

Ook de landbouwdieren komen aan bod

Countryfair

Maar dat is nog niet alles. Er is ook een countryfair waar ondernemers hun (streek)producten, die veelal gerelateerd zijn aan dieren, met een bijpassend verhaal kunnen verkopen. De markt staat dit jaar vol met verschillende bedrijven, stamboekhouders en stichtingen. Naast de countryfair is er ook een foodplein met verschillende foodtrucks en drinkgelegenheden, waar je onder het genot van live muziek kan genieten van een hapje en een drankje.

Voor de jonge bezoekers is er een kinderplein met dieren om te knuffelen, een speurtocht, schminken, een kleurplaten wedstrijd en een springkussen.

Kom langs!

Het DOE zal plaatsvinden op de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Iedereen is 21 mei welkom van 11:00 uur tot 17:00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.diergeneeskundeoutdoorevent.nl.