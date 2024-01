In Memoriam Gé König

Fascinatie voor paarden

Als jong jochie had Gé al een fascinatie voor paarden. Tijdens zijn studententijd in Delft, waar hij voor architect studeerde, kwam hij terecht bij de manege van mevrouw Nora Tack in Den Haag. Hier kreeg Gé in ruil voor de gebruikelijke stalklussen, paardrijles. Daar kreeg hij ook via via de gelegenheid om menlessen te volgen, waar hij gretig gebruik van maakte.

Kennismaking met de Groenewouds

Tijdens zijn studententijd leerde Gé Willem Groenewoud (de vader van vierspanrijder Sem Groenewoud, red.) kennen, die huurpaarden leverde voor de studentenwedstrijden. Zodra Gé zijn diploma als ingenieur op zak had, verhuisde hij naar Velp, waar hij als eerste een bezoek bracht aan Midden-Heuven, waar Groenewoud zijn paarden had staan. Gé droeg zijn professionele steentje bij aan het ontstaan van de manege op Midden-Heuven en er waren altijd paarden voor hem beschikbaar om te rijden, waarmee hij tijdens de ritten over de Veluwe veel plezier beleefde.

Van toehoorder tot vice-voorzitter

Begin jaren ’70 was de mensport in opkomst en dit moest gestructureerd worden. Paardenboekenschrijver en jury mennen Nico Boogaart nam het initiatief voor de oprichting van de Vereniging Samengestelde Wedstrijd Mensport Nederland. Gé was tijdens de oprichtingsvergadering aanwezig als toehoorder, maar vertrok als vice-voorzitter. Dit vormde de start van de bestuurlijke carrière van Gé die vervolgens terecht kwam in het bestuur van de (toen nog) NHS.

Van de lokale koetsenclub tot internationaal official

Via de lokale koetsenclub gaf Gé menlessen en ontstonden er wedstrijdjes waarvoor juryleden nodig waren. Gé groeide uit tot een gerespecteerd nationaal jurylid en later FEI jurylid tot het hoogste niveau. Ook de functie van technisch afgevaardigde paste hem als gegoten aangezien het tot in de puntjes regelen hem in het bloed zit. Gé was jurylid en TA op talloze nationale en internationale menwedstrijden en Europese-en Wereldkampioenschappen. Ook was hij lid van het FEI Driving Committee en binnen de KNHS verantwoordelijk voor onder andere de vertaling van het FEI reglement en de FEI dressuurproeven. Gé maakte zich in de jaren ’90 hard voor de internationale ponysport en leverde een fikse bijdrage aan de para mensport.

Ontwerper van juryhokjes

Zijn kwaliteiten als paardengek, architect, reglementenexpert en organisator kwamen uitstekend van pas in zijn functie als lid van het organisatiecomité en wedstrijdleider van de Wereldkampioenschappen vierspannen in Apeldoorn 1982 en 1988. Op het WK 1976 in Apeldoorn was hij bokrechter en dit WK werd gebruikt als ‘opwarmer’ voor het WK Apeldoorn 1982. Gé nam het op zich om van alles te ontwerpen hiervoor, van de juryhokjes tot en met het scorebord. Tijdens de Wereldruiterspelen in Den Haag 1994 was hij disciplinemanager voor de vierspannen.

Verzamelaar

Gé staat ook bekend om zijn prachtige verzameling bijzondere paardenboeken, die hij tijdens zijn bezoeken aan de vele wedstrijden over de hele wereld op de kop wist te tikken. Ook de meest uiteenlopende paardenbeeldjes en albums met wijnetiketten, munten, postkaarten, sigarenbandjes, papiergeld en luciferdoosjes behoren tot zijn bijzondere collectie. Zijn huis werd een waar ‘paardenmuseum’. Alles waar maar een paard op stond, had zijn interesse en zo is hij tot deze mooie verzameling gekomen.

Eind 2013 kwam er wegens het bereiken van de door de FEI gestelde maximale leeftijdsgrens een einde aan Gé’s zeer actieve 40-jarige carrière in de mensport. Gé kon geweldig levendig vertellen over zijn avonturen als jurylid en TA in Nederland en in het buitenland, met name over de beginperiode van de (internationale) mensport, waarin hij een belangrijke pioniersrol speelde. Gé was een bijzonder kundig man met een groot hart voor de mensport.

Wij wensen zijn dochter Dominique, de familie en naasten veel sterkte.

Rouwkaart volgt z.s.m.

Gé König in 2020 bij een gedeelte van zijn prachtige verzameling paardenboeken en -beeldjes

