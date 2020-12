In Memoriam Meike Merks

Meike was actief op veel gebieden, maar paarden en pony’s waren een belangrijk onderdeel in haar leven. Als voormalig hoofdredacteur van MenSport magazine heeft ze heel veel bekende mensen uit de paardenwereld gefotografeerd en geïnterviewd. Ze kwam overal binnen en hield er veel mooie contacten aan over. Met haar dochters was ze vroeger actief in de Shetlanders en nog steeds kon dat Stamboek een beroep op haar doen. Ook werd er een Groninger hengst gefokt, die Nederlands Kampioen werd bij het Groninger stamboek. Meike’s motto was dat je alles kan leren en zo begonnen de dames, zonder ervaring, als hengstenhouder. Er werden mooie producten gefokt.

Van 2012 tot 2019 was Meike bestuurslid van de Hoofdstad Aanspanning, waar ze zorgdroeg voor de PR. Ook kennen veel mensen haar van het paramennen. Tot voor kort was ze groom bij paramenner Dinja Steenkamp. Verder runde zij haar succesvolle ponywebwinkel, waarbij ze de laatste tijd werd ondersteund door haar dochters. In het voorjaar was Meike ook nog eens druk met een flinke schaapskudde en hielp ze de ooien bij de moeilijkste bevallingen.

Meike had ondanks haar drukke bestaan, altijd wel een gaatje in haar agenda als iemand haar nodig had. Voor velen was ze een lieve vriendin. Haar gezin was het allerbelangrijkst en kreeg alle aandacht. Meike bleef steeds zeer optimistisch en strijdvaardig. Als je er naar vroeg ging het altijd wel goed en de pijn en het ziekzijn werden moedig gedragen. Voor haar omgeving was dat natuurlijk wel fijn, maar uiteindelijk werd de vreselijke waarheid wel duidelijk. Moegestreden eindigde haar leven.

Wij wensen Meike’s gezin en al haar naasten veel sterkte met dit enorme verlies. De herinneringen aan een mooi mens blijven.

