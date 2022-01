Indoor Driving Bathmen verwacht wereldtop

Overdag kunnen de nationale menners hun krachten meten in de klassen enkelspan pony, enkelspan paard, tweespan pony’s en tweespan paarden. Zij kunnen zich aanmelden via de website.

’s Avonds verschijnen de internationale deelnemers aan de start in de klassen tweespan paarden, vierspan paarden en vierspan pony’s.

Het is de organisatie dit jaar wederom gelukt om een prachtig deelnemersveld met internationale menners samen te stellen die het tegen elkaar gaan opnemen in Manege ‘t Ruiterkamp in Bathmen.

Als je van spektakel én gezelligheid houdt, mag je dit niet missen! Toegang en parkeren is gratis.

