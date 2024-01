Indoor Hierden: Succes voor familie Bouma

Drukke dag

“We gaan eigenlijk elk jaar naar Hierden. Vorig jaar won ik ook al, dus ik had mijn eer hoog te houden”, vertelt Sjerp Bouma aan Hoefnet. “Buiten het feit dat het een goede wedstrijd is, is het er ook altijd heel gezellig. Jaap de Vries is mijn zwager. We staan altijd bij elkaar achterop en hij eindigde in Hierden op de derde plaats. Super leuk dus! Mijn dochter ging in de jeugdrubriek van start en won daar ook. Zij heeft de afgelopen tijd veel geoefend met de galop en dat pakte goed uit. Het was dus een drukke dag, maar het was het meer dan waard.”

Het parcours van Rene Schuiling was een uitdaging. “In de voorrondes had ik twee keer de snelste tijd, maar in de tweede ronde viel helaas een bal op poort 4. Die poort stond lastig. Als ik mijn paard de hoek in rijd wil hij soms wat over zijn schouder vallen. Dat gebeurde nu ook, waardoor we een kegel raakten. Jammer, maar dat hoort erbij. Het parcours was niet makkelijk. Doordat mijn zwager en ik bij elkaar groomen moesten we dus ver uit elkaar starten. Ik wist dus al wat de kloppen tijd was, dat maakt het best spannend.” Sjerp wist zijn Gerard Schut, de nummer twee, met 1,01 seconden voor te blijven.

“Mijn paard is inmiddels viertien. Hij snapt het spelletje en weet wat hem te doen staat, dan is onwijs leuk. Mijn dochters rijden ermee onder het zadel en dat doet hij goed. Bij indoormarathons weet hij dat hij snel moet, maar we rijden ook samengestelde wedstrijd. Het is een echt familie paard. en dat past heel goed bij ons. We hebben plezier met elkaar en met de paarden. En daar draait het volgens mij om.”

“Wat ik leuk vond aan de wedstrijd in Hierden is dat het finale parcours moeilijker en technischer was dan de voorrondes. Dat zie je niet vaak, maar dat maakt het rijden wel heel leuk. We hebben genoten.”

