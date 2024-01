Indoor Houten: kou deert deelnemers en publiek niet

Op zaterdagavond trotseerden veel mensen de kou en stond het publiek rijen dik om de finalisten aan te moedigen. Behalve de spannende strijd om de prijzen, streden de menners van Mendistrict West om hun districtskampioenschap.

In de voorrondes was al gebleken dat het parcours best lastig was. Er waren weinig aanspanningen die foutloos reden. In de finale was het parcours verkort en wat gemakkelijker. Maar wie hard ging en risico nam, moest alle zeilen bijzetten om geen fouten te maken.

Jeugdmenners geduchte concurrenten

Alle 10 de pony enkelspannen gingen in de finale vol gas door de baan. Frank Vissers bood de vele jeugdmenners kranig partij en de één na de ander beet zich stuk op zijn mooie tijd van 108,58. Lotte Zaaijer kwam door een hele kleine hapering een seconde tekort en dus waren alle ogen gericht op laatste starter Dirk Bastiaansen. Vorig jaar won hij de wedstrijd met zijn pony Boyke en nu had hij zich met twee foutloze omlopen als eerste voor de finale geplaatst met Macho. In de finale ging er een schepje bovenop. Ze gingen er vol voor en leken te spelen met de hindernissen. In een prachtige stijl knalden ze over de finish in 107,11. Dirk won opnieuw de wedstrijd.

Teveel ballen

Vervolgens was het de beurt aan de tweespan paarden. Jonas Corten reed er op de één na laatste kegelpoort een balletje af, maar was heel snel en nam de leiding met een eindresultaat van 131,95. Daarna was het de beurt aan Jelmer Chardon die zich als eerste had geplaatst. Hij was met zijn span dat een combinatie van een tuigpaard en een Lipizzaner was, ruim 3 seconden sneller dan Jonas Corten. Maar er rolden maar liefst 3 ballen, waardoor hij genoegen moest nemen met plaats 2 en Jonas Corten won.

Familiestrijd

Bij de enkelspan paarden waren er verschillende familieleden die het tegen elkaar opnamen. Zwagers Jaap van der Wal en Sjerp Bouma en het stel Nicole Verburg en Pieter Karelse hadden zich met 6 anderen geplaatst voor de finale. Het werd uiteindelijk een strijd tussen het Zeeuwse stel. Pieter had de snelste tijd van iedereen, maar er rolden 2 balletjes. En zo won Nicole Verburg met Woppy de wedstrijd met een foutloos finaleparcours in 113,02.

Ook bij de tweespan pony’s was het een familiestrijd tussen de broers Leliveld. Het lukte niemand om foutloos te rijden. Jelle Leliveld was veruit het snelst, maar tikte er 2 ballen af. Met een eindresultaat van 119,98 kwam hij enkele tienden van een seconde tekort op het eindresultaat van zijn broer. Raymon tikte 1 bal van de kegels en won met 119,61.

Klasse apart

Bij de vierspan pony’s won Gerco van Tuijl met overmacht. Hij was een stuk sneller dan de andere finalisten en was ook als enige foutloos.

Klik hier voor alle uitslagen

Districtskampioenen West:

Enkelspan pony : Harry Loman

Tweespan paard: Paul Loman

Enkelspan paard: Nicole Verburg

Tweespan pony: Raymon Leliveld

Vierspan pony: Eline Geurs

Nicole Verburg (hier in actie bij De Kroo) won bij de enkelspan paarden (foto: Samanta Fotografie)

