Indoor Kampioenschap Vaardigheid op 9 februari

De organiserende vereniging, Mendistrict Noord en de KNHS hebben besloten de wedstrijd over twee manches te laten verrijden zodat er een aantrekkelijker en spannender kampioenschap plaatsvindt.

Het klassement wordt opgemaakt over het resultaat van twee gereden manches bij elkaar opgeteld en per manche wordt er voor winstpunten gereden. De combinaties met twee foutloze rondes rijden een barrage, waarna de aangespannen prijsuitreiking volgt.

Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per combinatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daan Goekoop. Per e-mail: agoekoop@xs4all.nl of telefonisch: 06-51289173