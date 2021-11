Indoor marathon Nieuw en Sint Joosland zonder finales

De organisatie moet een aantal regels toepassen waardoor de wedstrijdformule is veranderd. Omdat de finale vervalt is er na iedere rubriek een prijsuitreiking. Op vrijdag is de wedstrijd voor de enkelspannen pony en paard. De overige rubrieken worden op zaterdag verreden. Dat zijn dan (op volgorde) de trekpaarden, tweespan pony, tandem pony, jeugd, tweespan paard, vierspan pony en vierspan paard. De wedstrijd is om 19.00 uur afgelopen.