Indoor marathon Voornruiters: Bas de Koning wint Nel Takke bokaal

Vrijdag begon de wedstrijd met de eerste voorrondes. Parcoursbouwer Berry van den Bosch had een parcours neergezet waarin veel verschillende lijnen mogelijk waren en je zag dus ook veel variatie in de manier waarop de hindernissen werden genomen. De dubbele brug aan de lange zijde zorgde voor spektakel en was voor sommigen een extra moeilijkheidsgraad. Het parcours was selectief en vroeg om secuur stuurwerk. Menig balletje rolde en dat op verschillende plaatsen in het parcours.

Jeugdmenners toonaangevend

De zaterdagavond stond in het teken van de finales voor enkel- en tweespannen en de vierspanrubrieken. Zeven pony enkelspannen hadden zich geselecteerd voor de finale waarin ze begonnen met een schone lei. Ze gingen er allemaal vol voor en namen alle risico. Enkelen kozen zelfs voor een lijn langs de brug in plaats van erover en dat leverde tijdwinst op. Ook in het finaleparcours waren er veel alternatieven en dat werd al gelijk in deze eerste rubriek zichtbaar. Dirk Bastiaansen reed met zijn pony Boyke de eerste indoor van het seizoen, maar was meteen ongenaakbaar. Stijlvol en snel vloog hij foutloos door het parcours in de snelste tijd van 110,30. De regerend Europees jeugdkampioen was een klasse apart. Zijn teamgenoot Joris Lauwers deed er 3 seconden langer over en werd heel knap tweede met een foutloze rit. Voor zijn pony Moorstreets Jagger was het de eerste grote indoormarathon.

Dirk Bastiaansen

Spanning opgevoerd

Hierna was het de beurt aan de tweespannen. Het werd een sensationele strijd bij de ponytweespannen. Niemand bleef foutloos en dat voerde de spanning gaandeweg de wedstrijd behoorlijk op. Laatste starter Jelle Leliveld werd luidkeels aangemoedigd door het thuispubliek, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Sjoerd Lenssen. Sjoerd reed ruim een seconde sneller en pakte zo de overwinning. Bij de tweespan paarden was Marcel Marijnissen niet alleen de enige foutloze, maar ook veruit de snelste. Hij was de afgetekende winnaar.

Sublieme winnaar

Zoals ieder jaar was de enkelspan paarden de grootste rubriek. Acht aanspanningen reden finale en ook dat was spannend. Bas de Koning pakte de overwinning. Hij maakte het nog even heel spannend door in hindernis 4 even op twee wielen te gaan. Bas ging snel en foutloos en finishte in een tijd van 116,47. De controle over zijn paard was uit het boekje. Nadat hij over de finish vloog liet hij zijn paard rustig halthouden en ging daarna ontspannen en heel rustig de piste uit. Naast het eerste prijzengeld, nam hij ook de Nel Takke wisselbokaal in ontvangst voor het beste enkelspan van de wedstrijd. Nicole Verburg, die deze trofee twee jaar geleden won, werd derde en de tweede prijs was voor Sjerp Bouma. Ook deze twee menners reden foutloos, maar waren iets langzamer.

Bas de Koning ontvangt de Nel Takke wisselbokaal uit handen van Anneke Takke

Vierspanchallenge

Het is traditie bij de Voornruiters dat de vierspannen het slotnummer van de wedstrijd zijn. Naast een individuele strijd over twee manches was er ook een teamchallenge. Door loting werden 4 teams gevormd, waarbij een ponyvierspan en een paardenvierspan een team vormden.

Bij de ponyvierspannen was Gerco van Tuijl een klasse apart. Evenals vorig jaar pakte hij de overwinning. In beide omlopen was hij veruit de snelste.

De wedstrijd bij de vierspan paarden kreeg een verrassende wending. Aanvankelijk leek de strijd te gaan tussen Peter de Ronde en Jonas Corten, die in de eerste omloop weinig voor elkaar onder deden. Glenn Geerts startte zijn nieuwe span Lippizaners om ervaring op te doen. In de eerste omloop ging dat best goed, maar het was nog iets zoekend, waardoor hij niet aan de tijden van zijn concurrenten kon komen. Maar in de tweede omloop werd alles anders. Jonas Corten maakte teveel fouten en Peter de Ronde tikte 3 ballen van de kegels. Het span van Glenn Geerts kreeg het spelletje door en ging met gemak en souplesse met veel snelheid door de hindernissen. Zonder problemen nam de Belg de kortste bochtjes en maakte in één klap zijn achterstand goed. Hij was in de tweede omloop 10 seconden sneller dan de concurrentie en zag slechts 2 ballen rollen. Het publiek werd uitzinnig en ging op de banken om Glenn toe te juichen.

De overwinning in de teamchallenge was voor het team Gerco van Tuijl & Peter de Ronde. Met hun pony-teamgenoten erbij op de koets werd de avond afgesloten met een mooie ereronde en spontane show.

Klik hier voor alle uitslagen

Glenn Geerts liet zijn nieuwe span ervaring opdoen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.