Indoor marathon Wenum Wiesel groot succes

Bennie Steenblik had een kort maar uitdagend parcours getekend waardoor iedereen een eerlijke kans kreeg.

De grote prijswinnaar van vorig jaar, Kees van Beek, was ook aanwezig maar evenals meerdere menners liet hij de finale aan zich voorbij gaan. Zij hadden een goede reden: het bruiloftsfeest van Marjolein Waarlé en Berry van de Krol! De finale was zeker niet minder spannend.

De prachtige hoofdprijs, ter beschikking gesteld door Hotel de Cantharel in Apeldoorn (een overnachting voor twee personen inclusief twee paarden en ontbijt) werd gewonnen door de snelle Gert-Jan Dekker.

De organisatie kijkt terug op een mooie sportieve dag!

Klik hier voor alle uitslagen