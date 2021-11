Indoor marathon Zeeuwsche Menvereniging: mooie strijd zonder publiek

Tom Leys werd tweede in de fanatieke strijd bij de tweespannen

Fanatieke strijd

Alles werd in het werk gezet om de wedstrijd voor de deelnemers toch door te laten gaan. Dus de startlijst werd opnieuw gemaakt.

Op vrijdag waren de rubrieken enkelspan pony en enkelspan paard met direct na afloop de prijsuitreiking. Op zaterdag werd begonnen met enkele enkelspanrijders die vrijdag niet konden komen, maar toch wel heel graag wilden rijden. Zij konden buiten de prijzen om toch hun rondjes rijden in het fraaie, maar selectieve parcours.

Daarna was er een leuke trekpaardrubriek, tweespan pony’s, jeugdrijders, 2-span paarden, tandem pony’s, vierspan pony’s en afsluitend de rubriek vierspan paarden met 7 deelnemers. Het werd al met al toch nog een hele leuke wedstrijd waar echt gestreden werd voor de prijzen en waar mooie winnaars uit kwamen.

Koos de Ronde won de vierspanrubriek

Op naar de volgende

De organisatie hoopt op 7 en 8 januari 2022 in ieder geval nogmaals zo’n wedstrijd te kunnen organiseren. Maar het liefst natuurlijk weer met de gebruikelijke finales. Aan de deelnemers ligt het niet want die hebben al weer massaal ingeschreven zodat de organisatie verzekerd is van een volle wedstrijd.

Selectieve kegelpoorten in het parcours

