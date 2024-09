Indoor menmarathon Utrecht: stormloop op inschrijvingen

Op vrijdagmiddag- en avond begint de wedstrijd met de rubrieken enkel- en tweespan paarden. Zij rijden dan de voorrondes. Er is die dag ook een jeugdrubriek, die meteen over 2 omlopen wordt beslist. De overige rubrieken rijden hun voorrondes op zaterdag 5 oktober. De besten (één op de vier deelnemers) strijden op zaterdagavond in de finale om de prijzen. In het parcours is een mooie brug opgenomen en Berry van den Bosch zorgt voor het parcoursontwerp. Ook is er een nieuwe hindernis die beschikbaar is gesteld door Johan van Veluw. Het weer hoeft niemand te deren, want losrijden kan in de tweede rijhal. Zeker op zaterdag zal er weer veel publiek op de tribune zitten.

Nel Takke bokaal

De beste combinatie in de rubriek enkelspan paarden ontvangt de wisselprijs ter nagedachtenis aan Nel Takke; de naar haar genoemde bokaal in de vorm van een hoed. Jaap de Vries bemachtigde deze in 2023.

Inschrijven en wachtlijst

De rubrieken enkel- en tweespan zijn inmiddels al vol, maar aanmelden voor de wachtlijst kan nog. Voor de overige rubrieken zijn nog (beperkt) startplaatsen beschikbaar. Wil je nog meedoen dan kun je aanmelden via het online inschrijfformulier .

Voor meer info klik hier, of kijk op MijnKNHS.

