Indoor mennen Nijkerk van 3 tot 5 november

Op donderdag 3 november start de populaire men-indoor in de hal van Manege Luxool met de rubriek enkelspan paarden. Een dag later, op vrijdag, volgen de enkelspan en tweespan pony’s.

Op zaterdag 5 november is het de beurt aan de tandem pony’s, vierspan pony’s en tweespan paarden, waarna ’s avonds een zinderende finale plaatsvindt.

Het publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen!

Klik hier voor de startlijsten

Men-indoor Nijkerk 2021