Indoor minimarathon bij LR Nimmerdor in Leusden

Het parcours is voor iedereen geschikt: ervaren en onervaren deelnemers, jonge en oudere paarden, wedstrijdmenners en recreatierijders … het parcours biedt uitdaging voor iedereen!

Op vrijdagavond 26 november kan er verkend worden en op zaterdag is de kleine binnenbak beschikbaar om los te rijden.

De wedstrijd wordt overdag verreden over twee manches en de beste rijders mogen ’s avonds de finale rijden.

Inschrijven kan via MijnKNHS of door een mail te sturen. Het publiek is weer van harte welkom om te genieten van spectaculaire mensport en de deelnemers aan te moedigen!

Klik hier voor meer informatie en het email-adres