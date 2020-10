Indoor minimarathon bij Manege de Kroo in Nieuw- en Sint Joosland

De wedstrijd gaat over twee manches die samen de uitslag bepalen; er volgen dus geen finales. Dit jaar wordt er per rubriek gereden. Er is tussen de rubrieken door voldoende tijd om te verkennen.

Inschrijven kan tot en met 7 november (tot het maximale aantal van negentig inschrijvingen) door het invullen van het inschrijfformulier. Vol is vol, daarna volgt een wachtlijst. Menners die met een tweede aanspanning aan de start willen verschijnen, komen in eerste instantie op de wachtlijst.

Omdat een wedstrijdsecretariaat ontbreekt kan er niet contant betaald worden en moet het inschrijfgeld (25 euro per deelnemer en 17,50 euro voor de jeugd) vooraf worden overgemaakt. Na ontvangst is de deelname definitief. Bij afmelding ná de sluitingsdatum van 7 november blijft het inschrijfgeld verschuldigd, tenzij de wedstrijd geannuleerd wordt. In dat geval krijgt iedereen het bedrag teruggestort.

De organiserende vereniging is voornemens een tweede wedstrijd te organiseren in januari, maar dit wordt pas definitief bevestigd na de wedstrijd in november.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier