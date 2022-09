Indoor minimarathon Deurne opnieuw op de kalender

Op de terreinen van Green Valley Estate aan de Bruggenseweg in Deurne (het voormalig Hippisch Centrum Deurne) wordt een parcours uitgezet in de ruime binnenhal. Losrijden kan zowel binnen als buiten.

De wedstrijd is opengesteld voor alle rubrieken in alle klassen. Zo is er dus ook een mogelijkheid om met jonge paarden te komen trainen of deel te nemen aan de jeugdrubriek. Inschrijven kan via MijnKNHS of aanmelden door het sturen van een e-mail.

