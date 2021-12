Indoor minimarathon Zwartewaal … het mocht niet zo zijn

Vanaf vandaag 19 december om 5.00 uur geldt in Nederland een harde lockdown tot in ieder geval 14 januari. De nieuwe omikronvariant lijkt veel besmettelijker dan de deltavariant, waardoor de binnensportlocaties dicht moeten. (Paarden-)sport op buitensportlocaties is toegestaan tussen 5 en 17 uur. Wedstrijden op amateurniveau zijn binnen én buiten niet toegestaan.

Vanwege het welzijn van de paarden zijn paardensportaccommodaties aangepast open voor de verzorging en het bewegen van paarden. Dit betekent dat paarden op een binnenaccommodatie te allen tijde verzorgd en individueel getraind moeten kunnen worden.

'Gelukkig hebben we de foto's nog'

Marie de Ronde heeft gelukkig nog net enkele foto’s kunnen maken van de prachtig aangeklede hal in kerstsferen. De organisatie van Indoor Zwartewaal heeft, hoewel niet in het speciale decor, de nieuwe indoormarathon gepland op 6 februari en hoopt uiteraard dat deze wel doorgang kan vinden.

