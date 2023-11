Indoor Nijkerk: Gerco van Tuijl wint voor de 5e keer op rij

Het bleef spannend tot de laatste deelnemer, maar Gerco van Tuijl won weer

Drie dagen lang duurde het menspektakel in Nijkerk. In de enorme rijhal was een mooi parcours gebouwd met fraaie aankleding. Ook de grote brug was weer opgesteld. Het unieke van de wedstrijdformule van Nijkerk is dat er 2 verschillende parcoursen worden gereden in de voorrondes. De besten uit de voorrondes gingen zaterdagavond met een schone lei van start in het finaleparcours.

Stylist wint

Tien pony-enkelspannen streden om de overwinning. Anouk van de Beek leek met routinier Magic Power op de overwinning af te stevenen in een razendsnelle foutloze rit. Na haar was de beurt aan de ervaren Milou Huisman, maar zij kwam ruim een seconde tekort en tikte ook een bal van de kegel. Laatste starter Dirk Bastiaansen leek voor een onmogelijke opgave te staan, maar snoepte toch een seconde van Anouk’s tijd af. Voor Dirk werd het feestje helemaal compleet toen hij aan het einde van de avond ook de stijlprijs in ontvangst mocht nemen, die beschikbaar was gesteld door tweespanmenner Carlo Vermeulen. De stijlbeoordeling was gedaan door hoofd van de jury Wil van Hulst, stalhouder Jack van den Broek en hippisch instructeur Cor van Boesschoten. Zij keken naar de wijze van rijden, de gekozen lijnen, de harmonie van rijder en span en de manier van hulpen geven. Het juryrapport luidde: ‘Op basis van de mooie lijnen, dicht bij het hout blijven en de rust in de aanspanning is Dirk Bastiaansen voor ons de winnaar. Wat vooral opviel was de rust en ontspanning direct na de finish.’

Dirk Bastiaansen won de enkelspan ponyrubriek en de stijlprijs

Kleine verschillen

Bij de enkelspan paarden waren de onderlinge verschillen maar klein. Van de 10 finalisten zette Charissa de Ridder de snelste tijd op de klok. Zij bleef onder de 107 seconden, wat de nummers 2 en 3, Manon de Cock en Jaap de Vries niet lukte.

Marcel Marijnissen won bij de tweespan paarden. Nadat hij de spectaculaire tijd van 107,39 op de klok had gezet, beten Bram Chardon en Carlo Vermeulen zich hierop stuk. Bram had zoveel snelheid dat er twee ballen rolden en Carlo moest een extra rondje rijden in hindernis 3.

Bij de tandems liep favoriet Kenny Kanora 10 zure strafpunten op, omdat hij voor de bel was gestart. Na de herstart liep zijn tandem minder vloeiend. En zo kon Saskia Lems haar slag slaan en met een vlotte foutloze rit de overwinning pakken.

Naast spannende sport was er ook tijd voor een lolletje, met een quadrace voor grooms. Het viel nog lang niet mee om zonder problemen door het parcours te gaan, zeker toen er ook nog een barrage gereden moest worden. Bernd Reints was uiteindelijk het snelst.

Marcel Marijnissen was niet te kloppen in de tweespanrubriek

Climax

De absolute climax in Nijkerk zijn de rubrieken twee- en vierspan pony. Tien tweespannen namen het tegen elkaar op. Ook in deze rubriek moest je foutloos blijven om kans te maken op de overwinning. Dexter Biersteker moest al als vierde van start, deed aan laagvliegen en reed foutloos in 105,90. De ene na de andere menner probeerde zijn tijd te verbeteren, maar het lukte niet om onder de 106 seconden te komen. Toen plaatselijk favoriet Wout Kok binnenreed als laatste starter, ging het dak eraf. Hij finishte in 102,21, maar tikte een bal van de allerlaatste kegelpoort. Daarmee ging de overwinning naar de dolgelukkige Dexter Biersteker.

Bij de vierspan pony’s was het ook heel spannend. Eline Geurs reed als enige foutloos en ging even aan de leiding. Toen Gerco van Tuijl de lastige poort 6 omreed, leken zijn kansen verkeken, maar hij was zo snel dat hij toch de overwinning pakte. En dat voor de 5e opeenvolgende keer!

Nijkerk Nieuws legde de finale rit van Wout Kok bij de tweespan pony’s vast

