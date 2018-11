Indoor Nijkerk: opnieuw hoogvliegers en laagvliegers op de tweede dag

Het tweede parcours bleek de eerste dag wat te lang voor het overvolle programma van de volgende dagen. Daarom werd besloten een hindernis wat in te korten door van de F-poort de E-poort te maken. Helaas was er op beide dagen een gekantelde aanspanning te betreuren, maar ondanks het heftige beeld dat dit geeft, liep het in beide gevallen met een sisser af.

In de volle ponyrubrieken waren de onderlinge verschillen minimaal. De deelnemers hadden te rijden lijnen gekozen waarmee geen meter teveel werd gereden. Dat ging hier en daar ten koste van een balletje. Die vijf strafseconden per bal moesten weer goed gemaakt worden in de snelheid. De waterbak bleek opnieuw voor sommige pony’s een grote uitdaging, hierdoor stonden aanspanningen soms volledig stil maar anderen sprongen er doorheen waardoor er een waar waterspektakel ontstond.

Larissa Reints plaatste zich als eerste bij de enkelspannen. In het eerste parcours was ze niet alleen snel, maar ook foutloos. In de tweespanrubriek gaf Eline Geurs haar concurrenten het nakijken door met een staartlengte voorsprong de leiding te nemen. Haar minipony’s hadden geen moeite met de lange parcoursen en ontwikkelden spectaculaire snelheden.

Vanavond vanaf 19.00 uur worden de spectaculaire finales gereden. Dan beginnen de finalisten met een schone lei en starten ze op omgekeerde volgorde van plaatsing.

De finalisten die zich vrijdag plaatsten voor het felbegeerde finaleticket zijn:

Enkelspan Pony:

1 Larissa Reints

2 Maaike Hannewijk

3 Demi van den Brink

4 Sanne Lohman

5 Johan de Hoop

6 Cor van den Brink

7 Harmen van der Werf

8 Chantal Vermerris

9 Jeldau Vries-Fennema

10 Kristof Piccart

Tweespan Pony:

1 Eline Geurs

2 Gert-Jan Dekker

3 Ariena Kleijer

4 Mandy van Delft

5 Dexter Biersteker

6 Suzanne Roman

7 Pieter Douma

8 Gijs van Veluw

9 Geert van Dijk

10 Jurjan Reijenga

