Indoor Nijkerk: prachtig begin van de 25e editie

Phiero terug van weggeweest

De eerste dag stond helemaal in het teken van enkelspannen paard. Maar liefst 50 deelnemers deden hun best zich in de top 10 te rijden. Elsbeth Broekhuis liet zien dat Phiero in bloedvorm is. Na 3 jaar afwezigheid was ze weer van de partij en won beide parcoursen. Pieter Karelse was weliswaar sneller in het tweede parcours, maar tikte op poort 16 een bal af. Hij plaatste zich als tweede voor de finale.

De donderdag van de 25e editie werd ook benut om jurylid Hetty Wisseborn in het zonnetje te zetten. Zij was jarenlang een vaste waarde in het Nijkerkse jurycorps en nam nu afscheid. Uit handen van Jaap Boom ontving ze een oorkonde voor haar jarenlange inzet.

Elsbeth Broekhuis heeft Phiero weer in topvorm

Anouk van de Beek de beste

Vrijdag was het eerst de beurt aan de ponyenkelspannen. De pony’s waren snel en de menners gedreven. Er werden risico’s genomen waardoor er menig balletje viel. Slechts zeven deelnemers reden beide parcoursen foutloos. Anouk van de Beek bleek onverslaanbaar in de strijd. Zij plaatste zich als eerste, ondanks twee afgereden balletjes. Met haar eindscore van 300,47 is zij tot nu toe zelfs de allersnelste deelnemer. In de top van het klassement voeren de jonge dames de boventoon. Larissa Reints plaatste zich als tweede en Demi van den Brink als derde.

Spannend tot de laatste start

Ook bij de rubriek tweespan pony’s rolde menig balletje. Het maakte de strijd nog spannender want de gereden tijden lagen dichtbij elkaar. Het tweede parcours bracht de nodige klassementsverschuivingen teweeg. Lang stond Ischa Vink aan de leiding, tot hij een plekje moest opschuiven door de geweldig tweede rit van Frans Marijnissen. Raymon Leliveld was 10e in het eerste parcours, maar won het tweede parcours en plaatste zich als derde voor de finale. Tot het laatste moment bleef het spannend wie zich in de top tien reden en daarmee een finaleplaats pakten. Zo was Cas Hendriks 15e in de eerste ronde. Hij startte als laatste deelnemer in de tweede omloop en maakte het nog superspannend door een balletje af te rijden, maar plaatste zich nipt voor de finale. Dat ging ten koste van Dexter Biersteker die door een mindere eerste omloop uiteindelijk 11e werd en daarmee buiten de finale viel.

Vandaag rijden overdag de tandems, vierspan pony’s en tweespan paarden hun voorrondes. De spectaculaire finale begint vanavond om 19.00 uur. Naast de finale rubrieken is er ter gelegenheid van het jubileum ook een quadrace voor grooms.

