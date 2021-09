Indoor Stal de Ronde als vanouds

Op 16 oktober wordt het inmiddels een traditie dat de internationale vierspannen zich in Zwartewaal warm draaien voor de World Cup-seizoen dat twee weken later start in het Franse Lyon. Gastheer Koos de Ronde heeft dan ook een flink aantal bekende menners naar Zwartewaal weten te lokken. “Gewoon gaaf, meteen hebben zes van de tien deelnemers aan de wereldbeker toegezegd naar Zwartewaal te komen, sommigen houden nog een slag om de arm. Na een drukke maand met het EK in Boedapest en het CHIO in Aken ligt nu de focus op het binnenseizoen. We weten natuurlijk niet wat corona ons nog gaat brengen. Inmiddels zijn drie grote wedstrijden van de kalender af, maar wij zien het positief in. Daarom hebben we vorige week de knoop doorgehakt en willen we van onze wedstrijd ondanks alle regelgeving een feestje maken”, aldus Koos.

Iedereen welkom

Overdag wordt er gestreden om de wisselbekers in de diverse rubrieken. “Iedereen is bij ons welkom. Met startpas, zonder startpas, enkelspan pony, jeugd, tandem, vierspan, trekpaarden, alles kan! Aan het einde van de middag komen dan de nationale tweespannen aan de start, gevolgd door de vierspannen. Maar niet alleen internationale vierspannen zijn er, natuurlijk bieden wij ook ruimte voor alle Nederlandse vierspannen – het moet een feestje zijn.”

Voor meer informatie en inschrijving kun je mailen naar [email protected] of [email protected] . Toegang voor bezoekers is gratis.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.