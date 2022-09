Indoor vaardigheid in Asten – Heusden

De wedstrijd vindt plaats in de hal bij Manege de Witte Vallei.

Het is mogelijk om twee keer te starten, het inschrijfgeld is 10 euro per start deelnemers die geen lid zijn van de vereniging. Parcours verkennen is mogelijk op zaterdag 12 november tussen 17.00 en 19.00 uur en op zondag tussen 8.00 en 9.00 uur. Tijdens de lunchpauze kan er nog ook verkend worden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven