Indoor Zwartewaal 2023: Ruim 100 deelnemers

Ruim 100 deelnemers staan op de startlijst. Er komen 20 vierspannen, waarvan zes in de wereldbeker-top 10 staan. Regerend wereldkampioen Boyd Exell en Europees kampioen Bram Chardon zijn ook aanwezig. Natuurlijk ontbreekt ook gastheer Koos de Ronde niet op de lijst.

"Onvoorstelbaar"

“Het is onvoorstelbaar hoeveel vierspannen er aan de start komen. Maar liefst 6 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd en dat is natuurlijk supergaaf”, vertelt Koos de Ronde. “Mijn vader bouwt al jaren het parcours en slaagt er altijd in om voor zowel de enkelspannen als de vierspannen een fijn en vloeiend te rijden parcours neer te zetten. Daarom denk ik ook dat het inmiddels een populaire start van het winterseizoen is. Net als vorig jaar kunnen we de deelnemers niet meer op één dag inpassen, dus ook op de vrijdagavond komen er al enkel- en tweespannen aan de start.”

Succesvolle tweespannen

Bij de tweespannen is het Erik Evers, vorige week nog winnaar van het brons tijdens het WK Tweespannen in Frankrijk, die de lijst aanvoert, maar ook teamgenoten Ewoud Boom, Sandor van Vliet en Anna de Ronde – WK -debutante, maken hun opwachting.

Publiek is vanzelfsprekend van harte welkom. Toegang én parkeren is gratis.

Klik hier voor de voorlopige startlijst