Indoormarathon bij De Kroonmenners in IJsselmuiden

In de mooie ruime hallen van De Kroonmenners strijden op vrijdag de enkelspan- en tweespan paarden tegen elkaar.

Op zaterdag zijn alle ponyrubrieken aan de beurt. Enkelspannen, tweespannen, tandems, vierspannen en de jeugdrubrieken gaan dan met elkaar de strijd om een plek in de finale. In de finale op zaterdagavond zijn mooie prijzen te winnen.

Inschrijven kan via MijnKNHS.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

flyer