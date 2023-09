Indoormarathon Deil komt er weer aan

De rubriek voor onder het zadel wordt opgesplitst in pony’s en paarden. Degene die het snelst is over twee manches, is de winnaar. Er is nog geen rubrieksindeling voor de aanspanningen op zaterdag bekend. Wel is duidelijk dat ’s avonds de altijd spannende finale wordt verreden!

“We zorgen voor een paardvriendelijk parcours, dat voldoet voor het brede niveau van de deelnemers die zich aanmelden. Voor het losrijden is een veld naast de manege beschikbaar en er is uiteraard een lekker hapje en drankje te verkrijgen”, aldus de organisatie.

Aanmelden kan via MijnKNHS of door een mail te sturen naar wedstrijdwaalenlinge@gmail.com