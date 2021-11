Indoormarathon EGM bij Meulendijks vooralsnog van start

‘Geldrop’ is de eerste wedstrijd in het kader van de wintercompetitie en is een selectiemoment voor de Strijd der Districten. Ondanks corona is er traditiegetrouw heel veel animo om deel te nemen aan dit populaire evenement, dat al jarenlang succesvol georganiseerd wordt door de Eerst Geldropse Menclub onder leiding van Ties van Gog.

Vanwege de aangescherpte coronaregels wordt er zonder publiek gereden en zijn de deelnemers vanaf 13 jaar tijdens het parcours verkennen onder andere verplicht om een mondkapje te dragen.

De belangrijkste regel blijft uiteraard: kom niet naar EGM – IMC als je klachten hebt!

Omdat Manege Meulendijks een horecavergunning heeft en zich aan de landelijke regels moet houden, is een QR – code verplicht in het restaurant en in de toiletruimtes.

Er vindt geen prijsuitreiking plaats.

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten

Hans Hoens tijdens de finale van de wintercompetitie 2019 - 2020