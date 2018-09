Indoormarathon Hapert op 27 en 28 oktober

Deze impulswedstrijd is opengesteld voor alle klassen. Het betreft een gecombineerde vaardigheid, bestaand uit een kegelparcours waarin enkele marathonhindernissen zijn opgenomen en wordt verreden over twee manches. De totaaltijd van beide manches levert het eindresultaat en de uiteindelijke winnaar op.

Er wordt gestart in groepen zodat de wachttijd tussen de twee manches gering is.

Op zaterdag starten de zadelrubrieken en aangespannen rubrieken; op zondag worden alleen de aangespannen rubrieken verreden. Deelname door jonge kinderen tot 14 jaar is onder begeleiding van een volwassene, in een speciale rubriek, ook mogelijk.

