Indoormarathon in de verwarmde hal van de Delta Manege IJsselmuiden

De eerste twee omlopen worden overdag verreden in de nieuwe verwarmde hal van 35 x 70 meter. Losrijden kan op twee plaatsen: in de naastgelegen hal van 25 x 50 meter die direct in verbinding staat met de grote hal óf buiten op een prima bodem van 40 x 100 meter. De beste rijders van de dag nemen het daarna tegen elkaar op in de finale.

De parcoursbouwer zorgt voor een kegelparcours met hindernissen dat uitdaging biedt voor alle niveaus en leeftijden.

Duurzaam verwarmde hal

De nieuwe hal van de Delta Manege, dat in 2020 werd opgeleverd, is uniek en vooruitstrevend te noemen omdat het er nooit koud wordt. Een groep groentekwekers uit IJsselmuiden schakelde in 2012 over op aardwarmte, dat veel aardgas bespaart en goed is voor het milieu. Water van 74 graden wordt uit de bijna twee kilometer diepe aardlaag gepompt en samen met de restwarmte uit de plantenkassen kan de hal het hele jaar verwarmd worden.

Met de torenhoge energieprijzen lopen niet alleen de kosten van woonhuizen, winkels en bedrijven hoog op, maar ook maneges en hallen zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Het verwarmen middels aardwarmte en restwarmte is flink kostenbesparend, maar ook voor het milieu is het belangrijk dat er alternatieven gezocht worden voor het dure aardgas.

Er zijn prijzen in de vorm van geld en gebruiksvoorwerpen.

Inschrijven kan via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven