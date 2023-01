Indoormarathon Laag Soeren terug op de kalender

Voor degenen die nog een mooie indoor willen rijden deze winter is dit de perfecte gelegenheid. De wedstrijd is open voor alle rubrieken. Daarnaast is de finale aansluitend en er zijn geldprijzen te winnen. Hiermee staat de organisatie, in samenwerking met de vrienden van het aangespannen paard, de firma Voskamp en de manege De Spreng garant voor een goede wedstrijd.

Inschrijven kan via MijnKNHS of per email en WhatsApp.

